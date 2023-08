Tõrva muusikakool kolib sügisel gümnaasiumist kultuurimajja

Vaja mugavustsoonist väljuda

«Tegu on väikese Tõrva linnaga. Lapsevanem võiks kõndida koos lapsega selle teekonna läbi, sest see ongi meie roll,» soovitas Kõvask. Ta lisas, et ongi lapsevanema enda otsus, kas toetada ja suunata kodust oma lapsi või mitte. «Kui kodus on toetus olemas, siis muidugi lapsed tahavad jätkata.»

Kuigi varem oli Kõvaski sõnul tavaline, et õpetaja läks õpilast puudumise tõttu mööda koolimaja taga otsima, siis enam seda teha ei saa. «Nüüd langeb see kõik ära. Lapsel on tund ja tal on kohustus,» kirjeldas Kõvask ja lisas, et edaspidi ongi kõik vanemate enda teha.