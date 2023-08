Priit Sibul: automaks? Tänan, ei

Seda kõike tehakse olukorras, kus majanduslangus kestab ning meil on euroala üks suurimaid inflatsioone, mis jääb alla vaid Slovakkia omale. Lõppu pole veel paistmas. Lisaks Reformierakonna eestveetud maksutõusudele võtab iga inimese sissetulekutest oma osa intresside tõus ja see on märgatav. See aga ei sega hasartseid tüüpe, kel veremaitse suus. Maksutõusudest on vähe ning letti on löödud automaksuidee. Aeg on aga absoluutselt vale.