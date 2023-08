Algab Uma Pido liikumissari ja jätkub kooride peole registreerimine

Liikumissari «Lövvämi tii Umalõ Pidolõ!» ühendab kuuenda Uma Pido teemaks oleva mängu liikumise, mõtlemise ja Vana-Võromaa kultuuriruumi tundmaõppimisega. Iga liikumispäeva alustuseks õpitakse selgeks ühe Vana-Võromaa kihelkonna laulumäng, eestvõtjaks on Meelika Hainsoo. «Laulumängudesse on põimitud laul ja mäng, milles on hoogu ja elurõõmu. Selle kaudu saab tutvust teha erinevate kihelkondade kultuuripärandiga. See on tänukummardus eelnevatele põlvkondadele mängutraditsiooni loomise ja hoidmise eest. Meil on võimalus seda traditsiooni edasi kanda,» ütles Meelika Hainsoo.

Igal liikumispäeval ootavad osalejaid ees ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse loodud ülesanded väärtustest. Need on pärit mängust «Eesti rahva sada valikut» ja on koostatud eesmärgiga panna mängijad pingevabalt mõtlema ja lustakalt arutlema.

Seejärel saavad liikumispäevast osavõtjad kaardi ning suunduvad orienteerumisrajale. Algajatele antakse kaardiga liikumiseks ka väike väljaõpe. Võrumaa orienteerumisradade ettevalmistaja Sixten Sild julgustab kõiki liikumispäevadest osa võtma: «Kui sul on vähegi maadeavastaja geeni ja huvi kodukoha vastu, siis on see üritus just sulle.»

Rajal liikudes tuleb üles leida kaardil ära märgitud Võrumaa kultuurilooga seotud kohad. Seal saab paiga kohta ka pisut silmaringi avardavat teavet. Liikumispäeva pikkuseks on planeeritud neli tundi. Rajad kulgevad suuremates kihelkonnakeskustes ja nende lähiümbruses.