Telefonikelmus Valgamaal lõppes kriminaalmenetlusega

9. augustil alustati kriminaalmenetlus, sest politseisse pöördus Valgamaal elav mees, kellele helistas juuni alguses end Tele2 töötajana esitlenud inimene, kes väitis, et mehe postkasti on sisse tungitud ning soovitas tal vahetada parooli. Väidetav Tele2 töötaja ütles, et saadab kirja ka SEB panka, et kontrollida, kas seal on toimunud kahtlaseid tegevusi.

Peale seda helistas mehele end SEB panga töötajana esitlenud inimene, kes ütles, et mehe nimele on võetud laene viies erinevas pangas. Mehel soovitati laenulepingud lõpetada ja selleks pidi ta Smart-IDga oma avalduse kinnitama. Seejärel avastas mees, et tema nimele on tehtud kontod erinevatesse pankadesse ja nendelt on vormistatud laenulepingud. Kelmusega tekitatud kahju on 13 215 eurot.