Reedel tuleb kuni 24 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel sajab kohati hoovihma, mandril on saju võimalus väiksem. Paiguti tekib udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-7, saartel ja läänerannikul 5-10, vastu Läänemerd puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 3-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Valdavalt on ilm sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 13-17 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, õhtul edela poolt hõreneb. Mõnes kohas sajab hoovihma, tihedamad on sajuhood Ida-Eestis ja seal on ka äikeseoht. Mandril puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 m/s. Saartel ja läänerannikul puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, vastu Läänemerd puhanguti 15 ning õhtupoolikul nõrgeneb 3-8 m/s. Sooja on 16-22, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.