GALERII ⟩ Astronoomiafestivalil saab oma silmaga näha Saturni

Festivali peakorraldaja Üllar Kivila ütles, et mitmekülgne programm pakub kõigile astronoomiahuvilistele midagi. Näiteks leiab festivalikavast ettekande teemal «Maa-sarnaste ehk kiviplaneetide varajased atmosfäärid» ning reede õhtul toimub helilooja Urmas Sisaski mälestuskontsert, kelle looming oli suuresti inspireeritud just kosmosest.

Kivila sõnul tuli mõte sellist festvali korraldada sellest, et tegelikult on pisem seltskond astronoomiahuvilisi koos käinud juba 1996. aastast, kuid tunti, et oleks aeg selle hobiliikumisega suuremaks minna.

«Eks see võib olla altruistlik mõte oligi see, et üritame seda astronoomiat viia rohkemate inimesteni. Kui ürituse nimi on astronoomiahuviliste kokkutulek, siis inimestele jätab see pigem sellise mulje, et see on mingi kitsa kildkonna kokkutulek, kes on kolm tilka verd kuskile annetanud, aga astronoomiafestivali nimi äkki kutsub inimesi rohkem,» selgitas korraldaja nime- ja formaadimuutuse tagamaid.

Kivila nendib, et eelnevad kokkutulekud olidki kitsama kildkonna üritused, seal küll käis juhuslikke huvilisi, aga sellist avalikku kultuuriprogrammi nagu tänasel festivalil näha võib, seal ei olnud. «Mõtlesimegi, et võtame selle hea olemasoleva ürituse põhja ja ajame seda natuke laiemaks.»

Astronoomiafestivali peakorraldaja Üllar Kivila sõnul on tema eesmärk viia astronoomia rohkemate inimesteni. Foto: Martin Erik Maripuu

Kivila ütles, et Eestis on olemas aktiivne astronoomiahuviliste kogukond, kes ei saa ainult kord aastas kokkutulekul kokku, vaid pisemaid ühisvaatlusi korraldatakse tihedaminigi, kuid kord aastas on üks selline suurüritus, kuhu tuleb rohkem rahvast kokku.

Kõik huvilised on oodatud