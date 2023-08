«Ma saan ainult öelda, et kõik on läinud täiesti plaanipäraselt. Ei ole pidanud mingeid muudatusi tegema,» rääkis 23. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mattias Puusepp. «Nagu me selle õppuse kavandasime, nii me oleme selle ka ellu viinud ja oma eesmärgid täitnud.»