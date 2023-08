Tõrva tervisekeskuse ehitusel jõuti olulisse punkti

Mapri Ehitus Lõuna-Eesti valdkonna juht Tarmo Siimsaare rääkis, et kui käia Tõrvas ringi, on näha, et areng toimub iga päevaga. «Üks märksõna võiks olla, et Tõrva hoolib, sest panustatud on palju spordirajatistesse ning elukeskkond on muudetud kõigile väga meeldivaks. Usun, et inimesed tajuvad, kuidas nende kodukohta väärtustatakse,» sõnas Siimsaare.