«Tõrva jaam on meie Eesti Circle K võrgustikus 63. teenindusjaam,» sõnas Circle K Baltikumi personalijuht Piret Kask.

Vallavanem Helen Elias lausus, et uue teenindusjaama avamine on linnale ja vallale suur samm. «See näitab, et Tõrvat peetakse oluliseks kohaks ning siia tahetakse investeerida.»