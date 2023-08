Lutsu teater asutab end Tartut vallutama

Lutsu teatri produtsendi Janno Rüütle sõnutsi võttis temaga ühendust Tartu turu juhataja ja küsis, kas oleks võimalik etendust ka seal mängida. «Käisime augusti alguses kunstniku ja lavastajaga kohapeal ning vaatasime võimalikud mängupaigad üle. Väljakutse huvitav, seda enam, et «Turg» sai nii head tagasisidet, et oleks kahju seda enam mitte mängida. Sada protsenti asi veel kindel ei ole, aga plaan on olemas,» lausus ta.