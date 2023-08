Muusik ja näitleja Hardo Adamson sõudis kallimaga abieluranda

Adamson lisas, et Ethel on sündinud Kuressaares ja elanud vahepeal Rõuges. Viiendast klassist alates on ta elukoht aga olnud Tõrva. «Nii et koduks peab ta ikkagi Tõrvat. Pealegi on ta minu naaber siin Tõrvas, üleaianaabrid suisa. Tutvusime juba tegelikult siis, kui olime nelja-aastased. Rõuges elades käis ta tihti Tõrvas vanaema juures ning koos tema hea sõbrannaga, kes on ka minu onutütar, mängisime üsna palju koos,» lisas Adamson.