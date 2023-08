Aivar Täpsi pälvis kolmandat korda kuninga õlletegija tiitli

Täpsi selgitas, et tiitleid jagatakse suuresti maitsmise tulemusena. Mitmetel toitudel ja jookidel on kaks tulemust. «Kroonikogu, mis koosneb eelkõige sootskadest, valib Seto kuninga jooke ning sööke, arvestades Seto traditsioone ning maitseid. Rahvahääletusel selgub rahva lemmik. Olen olnud oma toodetega nii üks kui teine ning mõnel aastal on rahva ja kroonikogu arvamus kokkugi läinud.»