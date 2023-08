Aianduskooli õpilased sõidavad Poola Eestit esindama

Sel aastal läheb välja Eesti aegade suurim delegatsioon – osa võetakse 18 võistlusalal. Võistlejate seas on ka Räpina aianduskooli õpilased maastikuehituse ja floristika erialalt. Need on maastikuehituse alal Siim-Robin Noorem ja Artur Kusnets, keda juhendab Raili Laas. Floristikas läheb mõõduvõtule Hanna Grete Toiger, juhendaja Pille Peterson.