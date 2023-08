Ettevõtte Pepi Rer hoonekompleksi välimus võib suurele osale Valga piirkonna inimestele tuttav olla, kuna asub ristmikul, kus on ka suur Valka silt ja kust tee viib edasi populaarse suvituskoha Veskijärve äärde.

Investeeringu tegid Balti fond BaltCap ja investeerimisettevõte Draugiem Capital. Tehingu tulemusel on need kaks investorit nüüd enamusaktsionärid firmas, mis on Valka piirkonna edukaimaid.