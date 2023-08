ÜKS KÜSIMUS 〉 Miks Seto Folk sel suvel pidamata jäi?

Raul Kudre, Setomaa vallavanem:

«Setomaal sel suvel toimunud Võnke festivali pärast see ära ei jäänud. Peapõhjus oli see, et laululava ehituse tõttu oli plats kinni, kuigi põhimõtteliselt oleks ehk saanud ala ka piirata. Otsustasime sedagi, et ei otsi tänavu peakorraldajat ning panime põhirõhu hoopis Tartu 2024 programmile. Olemegi nüüd selle põhiprogrammis sees. Võib-olla hakkabki folk käima üle aasta. Toimub ju Värska lähedal ka Treski festival, me ei saa piirkonda suveüritustega üle küllastada.