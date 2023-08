VIDEOLUGU ⟩ Setomaa avas oma maitsete laekad

«Ma usun, et tervel Setomaal on täna pidupäev. Need kaks augustikuu nädalavahetust, kõigepealt kuningriigi päev ja siis kostipäev, need on need, mille nimel me kõik siin pingutame,» sõnas Meremäel kodumajutusega tegeleva Kirsi talu perenaine Kaidi Kerdt. «Kõik perenaised on teinud üle Setomaa kõva tööd, sest kõik 21 kohvikut suudavad külalisi pika paiga üllatada – seda me oskame.»