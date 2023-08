Eeloleva nädala keskpaigas tõusevad õhutemperatuurid taas kolmekümneni

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare-, saartel lõunakaaretuul 1–5, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on laialdaselt päikeseline ja kuiv. Üksnes Lääne-Eestisse lisandub pärastlõunal pilvi ning õhtul võib saartel hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub lõunakaaretuul 2–7, saartel kagutuul kuni 10 m/s. Sooja on 22–27, rannikul kohati 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja siis on sadu intensiivne. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Pärast keskööd pöördub saartest alates tuul edelasse. Sooja on 14–20 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on Lääne-Eestis 20–25, ida pool kuni 30 kraadi.