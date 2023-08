Uku Suviste tõmbab Pukas öölaulupeo käima

«Uku nõusse rääkimine oli peaaegu et kõige kergem asi öölaulupeo korraldamise juures,» ütles Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert. «Kuna meie eelnevate aastate õnnestumised rääkisid meie enda eest, oli Uku kohe peale idee väljakäimist nõus eeslauljaks tulema. Ta osales ka aktiivselt repertuaari paika sättimisel ning oli aru saada, et ta jagas meie visiooni.»

Korraldajatele oli oluline, et eeslaulja oleks selline, kes tunneb Arne Oidi loomingut ning suudab rahvaga laulude vahel rääkida ja ühise keele leida. «Uku on kindlasti see esineja,» lisas Uffert.