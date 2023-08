Riidaja raamatukogu laiendab tegevusvälja

«Üllatas see, et suurim toetussumma oli vaid 75 000 eurot, sest ühel taotlejal oli lubatud taotleda kuni 300 000 eurot ja toetuste kogusumma üle terve Eesti oli ainult 465 000,» rääkis Riidaja raamatukoguhoidja Anne Pai. «Eks see, et Riidaja raamatukogule eraldati suurim summa, oli muidugi ka üllatus.»

Suurim eraldatud summa tuli Pai sõnul Riidaja raamatukogule sellepärast, et taotlus sobitus hästi selle programmi alla. «Väga suur töö oli enne tehtud Andres Jursil, Aivar Uibul ning MTÜ-l Põdrala Külade Ühendus,» selgitas Pai ning lisas, et olid olemas joonised ja tehnilised dokumendid.

Väga head tööd oli teinud ka Maire Appo, kes pani kokku finantsanalüüsi. Raamatukoguhoidja ise töötas toetuse saamise nimel läbi juhendmaterjali ning tegeles kogukonna olukorra kirjeldusega.



Riidaja raamatukogu eesruum Foto: Roosi Rahnu

Lisandub neli tuba

Toetuse abil on plaanis arendada raamatukogu juurde uusi kogukonnateenuseid ning luua nendeks sobivaid tingimusi.

Muu hulgas on kavas sisse seada pesuruum, kus võimalik duši all käia. «Võiks arvata, et praegu on kõigil pesemisvõimalus olemas, aga tegelikult on palju eakaid inimesi, kellel see puudub. Samasse ruumi paigaldatakse ka pesumasin ja kuivati,» rääkis Pai. Teisest ruumist saab aga käsitöötuba, kus on nii kangasteljed kui ka õmblus- ja tikkimismasinad.