Värskasse tuleb senisest mitu korda suurem pood

Coop Põlva juhatuse esimehe Kristo Andersoni sõnutsi võetakse pärast kaubandusasutuste kolimise lõpuleviimist Põlvas järgmisena ette uue Konsumi rajamine Värskasse. «Selle projekteerimine juba käib. Uus pood tuleb samasse kanti, ostsime seal ühe eramaja ära. Detailplaneeringu tegime eeldusel, et vald vahetab meiega praeguse kinnistu ja turuplatsi ära, mis võimaldab tahapoole ehitada enam-vähem samasuguse Konsumi, nagu on Kanepis. Kui projekteerimine läbi saab, saame hakata vaatama, kui palju see meie jaoks maksma võib minna, ja kui kõik hästi läheb, loodame järgmisel aastal asuda ehitama.»