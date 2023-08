Airi Illak: õppimine muutub aina paindlikumaks

Tänapäevane maailm aga muutub liiga kiiresti, et võiksime õpiteekonnast mõelda kui tunnelist, millel on algus ja lõpp. Uusi teadmisi on vaja igas eluetapis, mistõttu muutub ka haridus aina paindlikumaks. Me ei eelda enam, et inimene tegeleb ainult õppimise või ainult tööl käimisega, vaid seda, et ta ühendab oma enesearengu teel mõlemad suunad.