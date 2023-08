Martin Erik Maripuu: Maaelu väljasuremine on müüt

Võtame näiteks Setomaa. Setod on suutnud väikese rahvakilluna taaselustada oma olemuse, pärimuse ja identiteedi selliselt, et nende tegemisi käiakse kaemas üle terve Eesti. Setomaa vald on küll osa Võrumaast, kuid mul on mulje, et see väike vald on vähemalt sama palju pildil, kui terve ülejäänud maakond kokku. Setod on avastanud viisi, kuidas hoida elus väikerahva kombeid ja eluviisi tänapäeva globaliseeruvas maailmas.