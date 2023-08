GALERII, VIDEO ⟩ Võru valla Lepatriinu lasteaed sai nurgakivi

«Sõmerpalu ja Osula piirkond kasvavad,» tõdes Võru vallavanem Kalmer Puusepp. «Piirkonnas on edukad ettevõtted, kes on siia töökohti loonud. Nii on piirkonda juurde tulnud ka noori peresid ning lasteaiakohtade järele tekkinud reaalne vajadus.»

Vallavanema sõnul on üks põhjus uue lasteaia ehitamiseks lasteaiakohtade puudus. «Kuid teine oluline põhjus oli see, et senise hoone ventilatsioonisüsteemid ei vastanud tänastele nõuetele,» lisas ta. «Otstarbekam oli vana maja maha lõhkuda ja uus ehitada – nii ei pea ka ruumilahenduste osas olema vanas kinni.»

Lasetaia hoone ehitusmaksumuseks on Puusepa sõnul ligikaudu 3,9 miljonit eurot, millele lisandub projekteerimine, ehitusjärelvalve ning samuti hoonesse hangitav mööbel jm vajalik – nii kujuneb lasteaiahoone kogumaksumuseks ligikaudu 4,5 miljonit eurot. 1,159 miljoni ulatuses rahastatakse seda energiatõhususe meetmest, ülejäänud osa rahastab Võru vald.

Lasteaia direktori Hille Kesa sõnul on uus maja väga oodatud. «Meil on hea meel, et saame suurema lasteaia ning igal ruumil on nüüd oma läbimõeldud eesmärk,» sõnas Kesa ning lisas, et hoones paraneb kindlasti ka õhukvaliteet – vanas hoones eraldi ventilatsioon nimelt puudus. Uus hoone saab vanast poole suurem: 650 ruutmeetri asemel 1220 ruutmeetrit.