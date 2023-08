«Vaatasime väga põhjalikult vee pealt ja maa pealt piiri ja piiri ehitust,» rääkis Läänemets Lõuna-Eesti Postimehele. «Lisaks olid ka kohtumised teemadel, mis puudutavad piiri kaitset. NATO on plaane uuendanud ja sellest tulenevalt uuendab kaitsevägi oma plaane ja seal on ka teatud kokkupuude sellega, mis toimub piiril.»

Praeguseks on piiritarast ehitatud umbes pool ning tõenäoliselt valmib piiritaristu aastal 2025 ehk 11 aastat pärast seda kui toonane peaminister Taavi Rõivas idapiiri väljaehitamise 2014. aasta sügisel välja kuulutas. On see pikk või lühike aeg?