Võrumaa juhib maakondade võrdluses külade arvu poolest

Eestis on 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmeid andmetel 4456 küla, neist 96 on asustamata ning 72 külas elab vaid üks inimene. Valdadest on kõige rohkem külasid Saaremaa vallas, kus neid kokku 427.

Kõige pikema nimega külad on Sookaera-Metsanurga (Harjumaa), Kahrila-Mustahamba (Võrumaa), Kaarma-Kirikuküla (Saaremaa) ning Maarja-Magdaleena (Tartumaa). 392 külal leidub vähemalt üks nimekaim. Levinuimad külanimed Eestis on Vanamõisa koos Abja-Vanamõisa, Vigala-Vanamõisa ja Valgu-Vanamõisaga (15 tk) ning Mäeküla (10 tk).

Kõige madalama keskmise vanusega – 19 aastat – paistavad silma Koidu küla elanikud, keda on kokku 12 tükki. Küla asub Haapsalu linnas Läänemaal. Madalaim mediaanvanus – 15 aastat – on aga Norra külas (Järva vald, Järvamaa), kus elab samuti 12 inimest.

Kõige eakamad on Läänerannas paikneva Võitra küla elanikud, kelle keskmine vanus on 74 ja mediaanvanus 78 aastat. Võitras on elanikke kokku 11.

Kõige rohkem on elanikke Järvekülas (Rae vald, Harjumaa), täpsemalt 2880 inimest. Arvukuselt järgmine on 2096 elanikuga Alliku küla (Saue vald, Harjumaa). Oma rahvaarvult edestavad need külad ka mitut Eesti linna.

Suurima pindalaga küla on suurem kui Tallinn. Selleks on Sandra küla Viljandimaal Põhja-Sakala vallas (173,120 km2), mille piiride sisse jääb ka osa Soomaa rahvuspargist. Elanikke on seal 23.

Kõige suurem on naiste osakaal (80%) Ridakülas (Viljandi vald, Viljandimaa): seal elab 28 naist ja 7 meest. Kõige suurem on meeste osakaal (87,4%) Soodevahe külas (Rae vald, Harjumaa), kus elab 646 meest ja 93 naist. Soodevahe külas asub ka Tallinna vangla. Järgmine on Varesmäe küla Setomaa vallas Võrumaal, kus mehed moodustavad 84,6% rahvastikust ehk seal elab 11 meest ja 2 naist. Kõige suurem laste osakaal (58,33%) on Norra külas (Järva vald, Järvamaa), kus elab 7 last ja 5 täiskasvanut.