Karilatsis tuleb ökofestival

Ökofestivali laadal on oma põnevate toodetega esindatud väiketootjad igast Eestimaa nurgast, mistõttu ükski laadaline ei pea lahkuma tühjade kätega. Laadal pakutakse nii talukaupa kui käsitööd, aga ka mett, sibulat ja taimi. Oma tooteid pakuvad puutöömeistrid ja on tooteid nii lastele, naistele kui meestele. Nagu heal laadal ikka, pakutakse tänavugi ehedat eesti toitu.

Festivali on alati ilmestanud vahva kultuuriprogramm. Tänavu astuvad üles ansambel Kõhukesed, rahvatantsurühmad Põlva Päntajalad ja Vihista Viisku ning mustlastantsurühm Romaška. Kell 12 tunnustatakse aga festivalilaval Põlvamaa selle aasta kauneimate kodude omanikke.

Korraldajad paluvad laadale tulijatel kaasa võtta sularaha, sest suure võrgukoormuse tõttu võivad makseterminalid tõrkuda. Avatud on ka riidekotiringlus. Laadalised, kellel on kodus ohtralt riidekotte, saavad need kaasa võtta ja jätta ringluspunkti, kus ostukotita laadalised neid omakorda võtta saavad