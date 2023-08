Otepää südames üürimajaks ehitatud korterelamus on nüüd korterid müüki pandud.

Otepääle riigi rahalisel toel ehitatud üürimaja on plaanitust oluliselt kallimaks läinud ning sealsed korterid on nüüd paisatud müüki. Vallavanema sõnul säilib lootus, et osa elamispindadest jääb siiski ka üürikorteriteks.