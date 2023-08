Küla liiklusmüra eest kaitsev metsatukk läheb harvendamisele

Selles riigile kuuluvas metsatukas, mille järgi sealt läbi kulgev tänav nimegi on saanud, on RMK-l plaanis teha harvendusraiet. Kuna metsatükk on lisatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade hulka, tehti esmaspäeva õhtupoolikul rahvakoosolek, et inimestega raieplaan kokku leppida.