Taskukohased hooldekodud lähevad üha enam hinda

Lõuna-Eestis on üks odavamaid kohamakse, 950 eurot kuus, Setomaa hooldekodus, mistõttu juhataja Anne Mägil on viimasel ajal tulnud päris sageli vastata kohasoovi päringutele. «Kuigi meil hetkel isegi on mõned vabad kohad vähest abi vajajatele, on esialgu kõik jäänud veel jututasandile. Eks saadakse ka aru, et ega meie praegune madal kohamaks nii väikeseks jää. Kindlasti tõstame seda uuest aastast,» sõnas ta.