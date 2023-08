Tõrva kõrtsihoonest saab meelelahutuskeskus

Ruusmann märgib, et Tõrva pikaajaline eesmärk on muutuda parimaks kultuurilisi, meelelahutuslikke ja vaba aja üritusi pakkuvaks paigaks Lõuna-Eestis.

Keskuse loomise õnnestumiseks on Ruusmanni sõnul vaja heade tegevuste koosrealiseerumist. «Kui meil õnnestub saada Euroopa Liidu projektimeetmest toetusraha, vallal on võimalus ning volikogu otsustab tagada projekti omaosaluse, õnnestub leida head partnerid projekteerijate ja ehitajate näol ning kõige lõpuks on muidugi suurim õnnestumine see, kui loodav saab sisuga täidetud ja rahvas annab sellele positiivse tagasiside,» räägib ta.