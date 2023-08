Vallad kritiseerivad riigi harjutusväljade talumise hüvitamise plaani

Harjutusväljade talumise eest makstava hüvitise kasutamine omavalitsustes on kaitseministeeriumi järelevalve all. Määruse eelnõus on öeldud, et hüvitist peab kasutama kaasavalt, eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, jättes samas määratlemata eesmärgipärased tegevused ning defineerimata olulise mõju. Omavalitsuste ühispöördumises nenditakse, et ministeerium ise pole käesolevat eelnõud koostades käitunud ei kaasavalt ega läbipaistvalt.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin väljendab rahulolematust protsessi läbiviimise üle ministeeriumi poolt: «Kõige enam häirib selliste eelnõude puhul see, et riik ei arvesta kohalike omavalitsuste huvidega».

Rõuge vallavanem Britt Vahter rõhutab, et praegusel kujul valitsuse määruse ja seletuskirja eelnõus on palju ebaõiglast ja see on laialivalguv: «Rõuge valla kogemusest harjutusvälja rajamisega enam kui kümme aastat tagasi teame, kui vajalikud on kindlalt paika pandud alused, mõõdikud ja kokkulepped, mida vastastikku ka austatakse. Nii olulistes teemades nagu inimeste kodud, elukeskkond ja riigikaitse ei tohi olla halle alasid, mille pinnalt saavad alguse usaldamatus ja konfliktid. See nõrgendab meid riigi ja rahvana tervikuna.»