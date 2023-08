Lähipäevil jätkuvad väga soojad ilmad

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna- ja Lääne-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, kohati on sadu tugev. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2-7, saartel ja looderannikul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 21-26, rannikul ja sajupilvede all 18-20 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma ja on äikeseoht. Paiguti tekib udu. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12-16, rannikul kuni 18 kraadi, Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul kuni 10 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.