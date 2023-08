Antsla Gümnaasium pälvis aasta kiusuennetaja kooli tiitli

Võrumaal tegutsev Antsla Gümnaasium on KiVa teadus- ja tõenduspõhist programmi rakendanud alates 2018. aastast. Aasta kiusuennetaja kooli tiitli andis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis toimuva KiVa traditsioonilise suvekooli raames üle haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Väärika teise koha saavutas Lasnamäe Gümnaasium, kolmanda koha Valga põhikool.

«KiVa suvekool toimub tänavu juba kümnendat korda, kohal on ligi 200 inimest, kellest lõviosa moodustavad KiVa programmi rakendavate koolide õpetajad ja töötajad,» sõnas Kiusamisvaba Kooli sisujuht Kristiina Treial. «Aasta kiusuennetaja kooli tiitlile kandideeris tänavu 11 kooli, tihedas konkurentsis tõusid KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamisnäitajate ja lisategevustega panustamise poolest esile mitmed koolid, neist enim Antsla Gümnaasium, kus kasutatakse tulemuslikult ja teadlikult KiVa programmi võimalusi, luuakse koolituge ja kogukonnatööd sisaldavaid praktikaid ning tänuväärseid kiusuennetuse traditsioone,» lisas Treial.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on süsteemne ja järjepidav kiusuennetus ainus viis, kuidas koolides juhtumeid ennetada ja protsesse mõjutada. «Koolidel on äärmiselt oluline roll turvalise õpikeskkonna tagamisel, sest ilma selleta ei saa keskenduda teadmiste omandamisele ning kogu õppetöö tulemuslikkus muutub küsitavaks,» sõnas Kallas.

Kallas rõhutas, et samaväärselt oluline on ka haridus- ja teadusministeeriumi roll. «Võtame turvalise õpikeskkonna loomise ja hoidmise küsimust väga tõsiselt, et laste koolitee oleks õnnelik ja innustav,» sõnas Kallas. «Kiusuennetusega tegelejate pingutuste tulemused ei piirdu konkreetse kooliga, vaid loovad kõigi jaoks sallivamat ja turvalisemat ühiskonda,» lisas minister.