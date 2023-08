GALERII ⟩ Postitee on taas kogu pikkuses läbitav

Nordpont OÜ projektijuhi Janar Paimre sõnutsi tegid nad kõik selle nimel, et sõidukid pääseksid üle silla kuus päeva enne tähtaega. «Transpordiameti suur soov oli, et saaks liikluse lahti Põlvamaa ökofestivali jaoks – et inimesed ei peaks Karilatsi muuseumi enam seigeldes sõitma ja pääseksid igast suunast ligi,» märkis ta.