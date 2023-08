Võrumaa Arenduskeskuses alustasid tööd kaks uut spetsialisti

Tiina Jaanimägi on hariduselt tervisekaitsespetsialist, kes on pärit Võru maakonnast Sõmerpalu kandist. Ta on arenduskeskuses töötanud ka organisatsiooni algusaastatel, ent nüüd olnud mõni aasta eemal. Tiina peamiseks tööülesandeks saab siseturvalistust toetava elukeskonna kujundamine maakonnas.