Otepää vallas alustas uus hooldustöötaja

Kristiina Aalep on elanud pikka aega Otepää linnas. Ta on lõpetanud Tartu 12. keskkooli kaubatundja lisaerialaga. Kristiina on töötanud oma ettevõttes tegevjuhi ja raamatupidajana, OÜ-s Valga Mets rahvusvaheliste vedude eest vastutava isikuna. Hetkel töötab ta ka Pühajärve Spa ja Puhkekodus massöör-kehahooldajana.