Veskipaisude tühjaksvoolamine viis külarahvalt kaevuvee

«Tänu sellele, et ma tarbin vähe, saab veerand pange päevas. Ma ei tarbigi rohkem kui veerand pange päevas: mõne kurgi pesed, kartulid pesed, suppi teed,» räägib Rõuge vallas Mäeotsa talus üksi elav Uuno Ojala. «Tänu sellele, et ma olen säästlikult tarvitanud, on vesi kaevus alles ega ole sogane. Ma ei saa öelda, et olen täiesti janus, aga igaks juhuks on külaliste jaoks viis liitrit vett. Võin pakkuda.»