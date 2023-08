Külamajas saab musklid punni

Taevaskoja külamajas on nüüd sisustatud väike jõunurgake.

Kümmekond aastat kasutuses olnud stepperile lisandusid hantlite komplekt, kang, kangiraam, treeningupink ja kõhulihaste treenimise pink. Seega on olemas elementaarsed ja esmased asjad lihaste punni ajamiseks. Kel jääb sügisel ja talvel maatööst rohkem aega üle, see saab koos mõne treeneriga ühistreeninguid teha. Kel huvi, võiks endast külavanemale teada anda. Mõned noored on igal juhul juba higistamas käinud, andis küla koduleheküljel teada.