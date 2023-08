ÜKS KÜSIMUS 〉 Kas ja kuidas saavad inimesed ise keelata rahvastikuregistris oma andmete kasutamise uuringuteks ja reklaamiks?

Enel Pungas, siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja

Näide: mänguasjakataloogi postitus aadressidele, kus elab 4–12-aastaseid lapsi. Tähtis on seejuures teada, et kui mänguasjakataloogil on nimi peal, siis on isik ise kataloogi saamist soovinud, mitte pole tegemist otsepostitusega rahvastikuregistrist saadud andmete alusel.