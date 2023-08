Ajurveda praktik ja massaažiõpetaja Aet Sillaste andis juhatust, kuidas tulla toime ärevusega. Tema andmeil on ärevustundel otsene seos seedimisega. «Närvisüsteem hakkab esimesena märku andma, kui kehaga ei ole kõik korras,» märkis ta.

Magama minna ja ärgata ning süüa soovitas ta ühel ja samal kellaajal, mis loob rutiini. Oluline on ka võimalikult vältida külma toidu söömist. Jälgida soovitas õpetaja oma hingamistsüklit, et see ei oleks pinnapealne.