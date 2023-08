Esimene tehing: riik maksis Nursipalus kodu eest ligi pool miljonit eurot

«Oleme riigiga kokkuleppele jõudnud perele väga tänulikud ostutehinguni jõudmise eest. Kindlasti ei olnud see otsus lihtne, ent seda olulisem on teadmine, et riigikaitse tugevdamise vaates on tegemist tähtsa otsusega, kuivõrd Nursipalu harjutusvälja laiendamine aitab kaasa kogu Eesti kaitsevõime suurendamisele,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Täiendava hüvitisena kinnisasja omandamise kokkuleppe saavutamise eest sisaldab tehing ka 20% motivatsioonitasu ja 10% lisatasu, sest see puudutab eluhoonet. Lisaks kehtib riigile kinnisvara müües tulumaksuvabastus.

«Meil ei ole kuidagi võimalik koduõue emotsionaalselt väärtust hüvitada, kuid me saame teha kõik endast oleneva, et üleminek uuele elukorraldusele oleks sujuv ja taastuks võimalikult lähedane olukord, mis oli enne tehingut,» rääkis Pevkur.

Hüvitisväärtus määratakse individuaalselt hindamise käigus ja kui palju kõigi hüvitiste suurus lõpuks turuväärtust ületab, selgub iga kinnistu puhul eraldi.

«Oleme valmis kulutama aega ja energiat, et leida ka teiste kinnistu omanikega sobiv lahendus. Viimase 20 aasta jooksul on riigikaitseliste ehitiste arendamisel toimunud sadu kinnistute võõrandamisi, mille puhul on jõutud kokkuleppele pea kõigil juhtudel,» lisas kaitseminister.