Pisike küla pälvis aasta küla konkursil eripreemia

Ostrova küla on pisike küla Setomaal, kus ametlikke elanikke on vaid viis, kuid sellegipoolest on tegemist väga aktiivse elanikkonnaga, on kirjas aasta küla 2023 kandidaadi ankeedis.

Küla sündmustel saab viiest elanikust umbes 35, sest kokku tulevad püsielanike suured suguvõsad ning Ostrova külast pärit, aga mujal elavad inimesed, kes tunnetavad suurt sidet oma kodukülaga ning soovivad olla kaasatud ja kogukonnasündmustest osa võtta.

Küla ja talud on korda tehtud ja heakorrastatud ning kõige aktiivsemad talud on Lilleoru, Soo, Mäeotsa, Viitkari ja Kännu. Kuna Ostrovas on hea olla, siis kord aastas koguneb sinna umbes 2500 külalist, kes tulevad üle Eesti kokku kahepäevasele Ostrova Festivalile. Seda korraldab Ostrova küla rahvas koos perede ja sõpradega omal initsiatiivil ning vabatahtlikult, kuna see on külarahvast tugevalt ühendav ning oma küla identiteeti kasvatav suursündmus.

Lisaks festivalile võtab Ostrova küla rahvas aktiivselt osa Setomaa kodukohvikutepäevast ehk kostipäivast, mil pisikesse külla jõuab igal aastal umbes 700 kohvikukülalist. Aktiivselt on korraldatud ka küünikontserte.

Aasta küla 2023 kuulutati välja eelmisel laupäeval Jõgevamaal Sadalas toimunud tunnustusüritusel ning tiitli pälvis Raplamaal asuv Kaerepere alevik.

Lõuna-Eestist kandideerisid aasta küla tiitlile peale Ostrova küla veel Põlva vallas asuv Peri küla ja Tõrva vallas Linna külas paiknev Ritsu külaselts. Konkursist võttis osa 15 küla – üks igast maakonnast.