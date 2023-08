Hariduse sõbrast saab peagi õpetaja

Aasta tugispetsialist Sandra Kripson Mooste mõisakoolist teeb kõike suure pühendumisega, on tugeva empaatiavõimega ja väga töökas. Talle on äärmiselt oluline, et kõik õpilased saaksid võrdsed võimalused õppida, et keegi ei jääks kõrvale. Alati on esikohal õpilaste enda mõtted ning see, et nad ise midagi teeksid, oleksid kaasatud organiseerimis- ja otsustusprotsessidesse. Lisaks sotsiaalpedagoogi ametikohale täidab Kripson mõisakoolis haridusliku erivajadusega õpilaste koordinaatori ning õppealajuhataja ülesandeid.