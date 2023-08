Roosi Rahnu: andke noortele eksimisruumi

Maailm on muutunud, suhtlus on vahetum, uudised jõuavad meieni kiiremini. Piirid inimeste ja riikide vahel on hägustunud ning nähtamatute lainete abil oleme pidevalt suhtluses.



Oleme kasvanud nutiajastus, kus eri seadmetest tuleb täiesti peatumatu voog uut infot, teadmisi, meelelahutust. Sotsiaalmeedias loome endale ise mulli, milles elame ja mida mujalt näeme.

Jälgime sealt, kuidas teised noored maailma muudavad, ja tahame seda ka teha. Ei peakski olema vahet, kas see meil just nii hästi õnnestub, nagu vaimusilmas näeme. Vähemalt oleme proovinud ja teame, kui järgmine kord peab midagi teisiti tegema.

Aga kõigi elu nii lihtne ei ole. Mõnele öeldakse, et kui tegid vea, siis on kõik. Katse on läbi, mine kükita nüüd nurgas ja mõtle, mida valesti tegid.

Vanemad tegijad ütlevad tihti, et oleme kogu aeg teistmoodi teinud: tehke nii nagu meie või ärge tehke üldse. Mõnigi noor otsustabki, et ei teegi siis enam üldse. Tekib surnud ring, kus asjad vahepeal hakkavad küll paremaks minema, kuid tihti seisab ikka keegi tee peal ees ja keelab. Sest vanemad inimesed teavad ju paremini ja ütlevad: me teeme siin päris­asju. No tehke. Aga meie teeme ju ka.