Osalesin tänavu üleriigilises metsamajandajate konkursi žüriis ja pilt, mis külastatud metsades üle Eestimaa avanes, oli ilus. Metsa on tulnud juurde, võimalusi selle majandamiseks on palju ning iga mets on täpselt niivõrd erinev ja eriline, kui on selle omaniku nägu.