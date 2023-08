Rally Estonia tõi kokku pea 50 000 fänni

Seda ilmestab hästi ka M-Sport meeskonna juhi Richard Milleneri kommentaar: «Ütlen siiralt, et see on üks mu lemmikrallisid. Siin on palju fänne, kes on asjatundlikud ja kirglikud. See tuleb spordialale kasuks ning säärases keskkonnas on suurepärane viibida. Rally Estonia korraldajad mõistavad väga hästi, kuidas kõik toimima saada. Nad pakuvad alati välja uusi ideid. Head kaadrid, kiired hüpped – ralli näeb siin suurepärane välja. See ralli on nii hästi korraldatud.»