Võrumaa naiskodukaitsjad naasid võistluselt võiduga

Eelmisel nädalal kaheksandat korda toimunud side- ja staabierialavõistluse korraldas NKK Pärnumaa ringkond, 20-kilomeetrisele rajale läks 12 võistkonda. Kontrollpunkte oli 14, neljaliikmelised võistkonnad lahendasid neis ülesandeid, näiteks taastasid välitingimustes raadioside, kirjutasid pimekirjas teksti, edastasid üle veetakistuse helisignaaliga morsetähestikus sõnumi, suusatasid liival, lasksid vibu.

Kui võistkond jõudis kontrollpunkti pärast ettenähtud ülesande algusaega, ei lubatud nelikut võistlusjuhendist lähtudes ülesannet täitma ning kirja läksid karistuspunktid. Võistkonnad said endale Pärnu topograafilise kaardi, mobiiltelefonide ja nutikellade kasutamine oli keelatud.

Võistlus avati Kaitseliidu Pärnumaa maleva alal Eametsas reede hilisõhtul ja start anti laupäeva teisel öötunnil. Esikoha saanud Võrumaa võistkond näis lähtuvat ringkonna laulu «Võrumaa naiste veri ei värise» sõnadest, sest ringkonna instruktori Ruth Maadla ja liikme Maie Vumba sõnul oli rada oma kontrollpunktidega hästi üles ehitatud, kaasa antud kaart arusaadav ja võistlusformaat paras.

«Rõõm on kindlasti suur, aga kinnituse sai tõsiasi, et kui rajal on lõbus ja meeskonnal on tore olla, siis kipuvadki võidud tulema,» sõnas Vumba, kui ta oli tiimikaaslastega vastu võtnud esikohamedalid ja meened.

Side- ja staabieriala võistluse peakorraldaja NKK Pärnumaa ringkonnas side- ja staabierialagrupi juht Kairi Tilsen ütles, et Võrumaa võistkond oli tugev erialateadmiste poolest, aga kindlasti ka tiimina, sest sellel võistlusel olid määravad teadmised ja taibukus. «Võistlema tulles ongi peamine, et kõike tehakse ühiselt ja rõõmuga, üksteist toetades,» avas Tilsen võidu tagamaid.

Üleriigilise võistluse ettevalmistus algas Pärnumaa ringkonnas jaanuarist, toimkond kaasas abiks Kaitseliidu ning Noored Kotkad ja Kodutütred, kes olid abiks kontrollpunktides. «Vaatamata sellele, et võistlus toimus suhteliselt lühikese aja vältel ja ka öötundidel, olen kuulnud palju positiivseid sõnu, aga me loeme võistkondade tagasisidet, mida nad andsid meie kontrollpuntide ja korralduse kohta,» mainis Tilsen võistluse lõpetamise järel.