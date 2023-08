Tanel Visnap tuli kurtide Euroopa meistriks

Eesti Kurtide Spordiliidu kodulehel olevas kommentaaris tõdeb Valgamaalt sirgunud sportlane, et võistlusest kujunes tõeline närvide mäng. «Tõsine võitlus käis minu, poolaka ja kahe ukrainlase vahel. Kõigil oli võiduvõimalusi ning kõik oleksid võinud ka medalita jääda. Viimase kõrguseni käis paras loterii.»

Oma tulemusega Visnap rahule ei jäänud. «Tundsin, et 1.95 oli jalas, kuid ei oodanud sellist tasavägist võitlust ning närvid said minust võitu. Nüüd keskendun järgmistele päevadele. Annan endast kõik, et kolm kulda veel koju tuua.»