Kolm Valgamaa õppeasutust sai kvaliteedimärgise

«Valgamaale on oluline osaleda selles programmis, sest me tahame, et meie noored oleksid ettevõtlikud ja edukad,» rääkis SA Valgamaa Arenguagentuur juhataja Anneli Kattai.

«Seetõttu peame õppijaid ette valmistama töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri ja tehnoloogiate kasutamiseks, mida pole veel leiutatud. Samuti õpetama neid lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada. Selle saavutamiseks on ettevõtlikus koolis õppeprotsess üles ehitatud nii, et õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldab igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja vastutada oma õppimise eest,» lisas Kattai.