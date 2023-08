Uus tööriist aitab üraskitel silma peal hoida

Keskkonnaagentuuri metsaosakond on loonud visuaalse ülevaate kuuse-kooreüraski 2023. aasta seire tulemustest. Interaktiivsel töölaual on ajateljel ning kaardil näha püünistega püütud isendite arvu keskmine ning jaotus maakonniti.

Seiret teeb agentuur koos RMKga, kes rajanud selleks punktid igasse Mandri-Eesti maakonda. Seni on andmeid keskkonnaportaalis avaldatud tabelina, kuid uus töölaud võimaldab vaadata üraskite lendluse hetkeseisu seirepunktides.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denksi sõnul on 2023. aasta olnud kooreüraskile soodne, kuid teine põlvkond paistab möödunud aastaga võrreldes siiski vähem arvukas. «Võimalik, et selle põhjus on üraskite looduslike vaenlaste, näiteks sipelgmardikate ning üraskikärbse arvukuse kasv,» lisas Denks.